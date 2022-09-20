Популярная артистка Тина Кароль тронула фанатов милым семейным кадром по случаю дня рождения своей мамы. 19 сентября мама Тины Кароль – Светлана Андреевна отметила день рождения, ей исполнилось 62 года.
Артистка подписала счастливый кадр довольно лаконично: «С днем рождения, мама!».
На праздничном фото звезда изображена с мамой и братом Станиславом, который на 4 года старше.
«Пусть каждый день будет полон хорошего настроения, душевных встреч и плодотворного труда. Счастья и радости в дом, здоровье и благополучие семье, вдохновения и творчества. Пусть солнце заглядывает в окна, а счастье в сердце! Очень любим и ценим вас!» - присоединяются к поздравлениям на «ФанТине».
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Артистка также ездит домой и устраивает концерты для украинцев в любимых городах.
«Эта песня была первой в моей карьере. Я написала ее вдохновенно, наивность в ней зашкаливает. Сложно поместить в голову, что мы вынуждены петь в метро и в тот же момент, как сильна вера в этих глазах, потому что несокрушимы! Навеки вместе 💞🫂🇺🇦!» - пишет Тина под подборкой новых кадров.
Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.