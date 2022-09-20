Данилко від початку повномасштабного вторгнення рф залишався в Україні та підтримував українських захисників та постраждалих від війни. Напередодні артист анонсував концертний туру Вєрки Сердючки, в рамках якого він зі своєю сценічною мамою Інною Білокінь вже відвідав Латвію та Литву, а далі обёїздить Молдову, Румунію, Болгарію та низку міст Польщі.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Андрій розмістив кумедний фотоколаж, на якому він підходить ззаду до Інни Білокінь, поки та стоїть на касі, та хапає її за сідниці. На останньому фото налякана артистка різко розвертається.

"На старт! Увага! Руш! 🥳🥳🥳", — підписав світлини Данилко.

Шанувальники в коментарях жартують, а також, як завжди дорікають Данилку, що він постійно носить маску на обличчі: "А шо це Андрій всіх хапає за сраку😂😂😂😂? І зніміть хтось ту ганчірку з лиця", "Чекаємо відповідний хід від мами😂", "Ви такі смішні з тією маскою )) Ви без неї дуже гарний ❤️", "Друге фото - щось задумав ! А третє - вже готово)", "Данилко прикимарив між кадрами", "От шалунішка 😂".

Відзначимо, артист дуже схуд за останній час, Андрію вдалося скинути 14 кілограмів. Все завдяки тому, що він нарешті унормував графік та почав стежити за харчуванням.

Нагадаємо, Андрій Данилко в образі Сердючки оригінально помстився росіянам.

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