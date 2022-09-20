Як повідомляє Politeka.net , Даша Астаф'єва не припиняє підкорювати шанувальників своєю красою та грацією. Цього разу українська співачка вирішила згадати фотосесію, яка дорога її серцю. Як зізналася артистка в Instagram , вона скучила за зйомками та звичним укладом життя.

На цей раз українська співачка Даша Астаф'єва продемонструвала фанатам новий образ білого лебедя. Красуня просто зачарувала своєю зухвалістю та жіночністю в "одному флаконі".

Знімки зроблені у чорно-білих кольорах і це лише прикрашає співачку. На них вона позує у світлій сукні, поділ якої прикрашають пір'я. Образ доповнює кольє-чокер із великого каміння.

Як зізналася співачка, цими фото вона нагадала, як сильно любила мріяти.

"Іноді мені здається, що інтернет все прискорює… несе зі своїм трафіками, посилюючи біль від побаченого та впізнаного. Була б ця війна такою болісною, якби ми не бачили всіх жахів та одкровень? Стало б 24 лютого таким болючим для кожного з нас не здзвонившись вранці, і не запитавши "правда чи ні". Зупиняємося. Дивимося в очі тих, хто чекає, поки ми не відкладемо маленький прямокутник зі світлим екраном, обіймемо тих - справжніх своїх!", - написала Даша Астаф'єва.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.