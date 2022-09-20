Как сообщает Politeka.net, Даша Астафьева не прекращает покорять поклонников своей красотой и грацией. На этот раз украинская певица решила вспомнить фотосессию, которая дорога ее сердцу. Как призналась артистка в Instagram, она соскучилась по съемкам и привычному укладу жизни.

На этот раз украинская певица Даша Астафьева продемонстрировала фанатам новый образ белого лебедя. Красотка просто очаровала своей дерзостью и женственностью в "одном флаконе".

Снимки сделаны в черно-белых цветах и это только украшает певицу. На них она позирует в светлом платье, подол которого украшают перья. Образ дополняет колье-чокер из крупных камней.

Как призналась певица, этими фото она напомнила о том, как сильно любила мечтать.

"Иногда мне кажется, что интернет все ускоряет… несет со своим трафиками, усиливая боль от увиденного и узнанного. Была бы эта война такой болезненной, если бы мы не видели всех ужасов и откровений? Стало бы 24 февраля таким болезненным для каждого из нас не созвонившись утром, и не спросив "правда или нет". Останавливаемся. Смотрим в глаза тех, кто ждет, пока мы не отложим маленький прямоугольник со светлым экраном, обнимем тех - настоящих своих!", - написала Даша Астафьева.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.