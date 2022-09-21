Українська актриса та перша героїня "Холостячки" Ксенія Мішина вирішила розповісти про складні моменти спілкування із сином останнім часом. Платон стає старшим і його думка стає іншою, тому Ксенія починає шукати новий підхід до дитини.

«Не хоче до школи, незадоволений. Щодня така історія. Намагаюся довгими розмовами народити любов до того, що треба робити. Але поки що… Не виходить.

Адже я пам'ятаю свою школу! Я бігла туди до своїх подружок, заради спілкування, історій… Школа – це ж зміни! - каже Ксенія про своє минуле та майбутнє сина.

Також Ксенія поскаржилася на сина, який надто багато проводить час із телефоном під час шкільних занять: "Ну це вже просто неможливо, не знаю що робити, забрала телефон і піде на заняття сьогодні без нього, як бути?"

Також актриса Ксенія Мішина зізналася, що їй цікаво подивитися, як Алекс Топольський будуватиме стосунки з дівчатами на проекті, а також це чудова можливість відволіктися. Ніхто не каже, що війна скінчилася, просто іноді необхідно відволікатися від того, що відбувається.

"Мені хочеться сказати - перемикайтеся, якщо не подобається. Тому що багато людей, які хочуть трохи відволіктися від того, що відбувається. Це нормально", - сказала Ксенія Мішина.

Нагадаємо, Мішина розповіла про свої правила нормального життя.

Як Politeka повідомляла, Мішина похвалилася у ванній, як швидко перетворитися на красуню.

Також Politeka писала, що Мішина зізналася, як із подружкою дзвонить Залужному та Кіму вечорами.