Украинская актриса и первая героиня "Холостячки" Ксения Мишина решила рассказать о сложных моментах общения с сыном в последнее время. Платон становится старше и его мнение становится другим, поэтому Ксения начинает искать новый подход к ребенку.
«Не хочет в школу, недовольный. Каждый день такая история. Пытаюсь долгими разговорами родить любовь к тому, что надо делать. Но пока… Не выходит.
Я ведь помню свою школу! Я бежала туда к своим подружкам, ради общения, историй… Школа – это ж перемены!» - говорит Ксения о своем прошлом и будущем сына.
Также Ксения пожаловалась на сына, который слишком много проводит время с телефоном во время школьных занятий: "Ну это уже просто невозможно, не знаю что делать, забрала телефон и пойдет на занятия сегодня без него, как быть?".
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Также актриса Ксения Мишина призналась, что ей интересно посмотреть, как Алекс Топольский будет строить отношения с девушками на проекте, а также это отличная возможность отвлечься. Никто не говорит, что война кончилась, просто иногда необходимо отвлекаться от того, что происходит.
"Мне хочется сказать – переключайтесь, если не нравится. Потому что много людей, которые хотят немного отвлечься от происходящего. Это нормально", – сказала Ксения Мишина.
Напомним, Мишина рассказала о своих правилах нормальной жизни.
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