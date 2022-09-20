Керівник "Дизель Студіо" зізнався, що сестра Марини Поплавської, яка загинула, вже не раз нападала зі звинуваченнями на їхню команду.

Актор Єгор Крутоголов розповів, чому між "Дизель Студіо" та рідною сестрою актриси Марини Поплавської Людмилою виник конфлікт. Свій коментар він дав в інтерв'ю радіоведучому Славі Дьоміну на Youtube і зізнався, що сестра його покійної колеги є досить складною людиною, яка не раз нападала на команду.

Єгор Крутоголов вважає, що сестра загиблої в ДТП Марини Поплавської чекає від команди грошей, тим самим звинувачує їх у піарі на імені артистки.

"Ми не робимо того, чого вона хоче. Вона хоче, щоб ми заплатили їй гроші. Ми хотіли поставити пам'ятник. Ми його зробили. Навіть два. Один пам'ятник зробили для цвинтаря, і ще один для міста - у Житомирі. Саме сестра заборонила нам його поставити", - сказав Єгор Крутоголов .

Водночас Єгор Крутоголов зазначив, що "Дизель Студіо залишили велику суму для племінниць артистки, оскільки та дуже їх любила. Утім, цей вчинок нібито не влаштував родичку гумористки.

"Ми зробили два депозити для дітей її сестри. Ми чекали, поки їм виповниться 18 років, старша ось уже досягла повноліття. Ми хотіли купити їм по квартирі у Житомирі. Однак виявилося, що це складно здійснити без згоди її матері. Тому два депозити по 20 тисяч доларів зараз просто лежать для її дітей, а вона ллє на нас бруд та звинувачує у всіх смертних гріхах", - додав актор.



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