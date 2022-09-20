Руководитель "Дизель Студио" признался, что сестра погибшей Марины Поплавской уже не раз нападала с обвинениями на их команду.

Актер Егор Крутоголов рассказал, почему между "Дизель Студио" и родной сестрой актрисы Марины Поплавской Людмилой возник конфликт. Свой комментарий он дал в интервью радиоведущему Славе Демину на Youtube и признался, что сестра его покойной коллеги довольно сложный человек, который не раз нападал на команду.

Егор Крутоголов считает, что сестра погибшей в ДТП Марины Поплавской, ждет от команды денег, тем самым обвиняет их в пиаре на имени артистки.

"Мы не делаем того, чего она хочет. Она хочет, чтобы мы заплатили ей деньги. Мы хотели поставить памятник. Мы его сделали. Даже два. Один памятник сделали для кладбища, и еще один для города - в Житомире. Но именно сестра не разрешает нам его поставить", - сказал Егор Крутоголов.

В тоже время Егор Крутоголов отметил, что "Дизель Студио" оставили большую сумму для племянниц артистки, поскольку та очень их любила. Впрочем, данный поступок якобы не устроил родственницу юмористки.

"Мы сделали два депозита для детей её сестры. Мы ждали, пока им исполнится 18 лет, старшая вот уже достигла совершеннолетия. Мы хотели купить им по квартире в Житомире. Однако оказалось, что это сложно осуществить без согласия её матери. Поэтому два депозита по 20 тысяч долларов сейчас просто лежат для ее детей, а она льет на нас грязь и обвиняет во всех смертных грехах", - добавил актер.



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