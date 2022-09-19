Актор розважального проекту "Дизель шоу" Єгор Крутоголов пояснив, чому не пішов захищати свою Батьківщину та в чому головна причина такого його рішення. На безліч цікавих питань артист відповів в інтерв'ю радіоведучому Славі Дьоміну на YouTube.

Єгор Крутоголов поділився в інтерв'ю, що має якісь проблеми зі здоров'ям, проте які саме - той не став уточнювати.

"Я навіть не знаю, де б я став у пригоді, тому що взагалі я не служив в армії. За станом здоров'я я не пройшов. Взагалі я пацифіст все життя. Тому навіть не хотів мати власну зброю. Всі люди купують, закликають і мене, але я не хочу, я проти зброї, проти всього, що вбиває людей... Можливо, водієм був би. Так, я нормальний водила", - розповів Єгор Крутоголов .

При цьому артист додав, що стріляти він уміє, але ніколи не уявляв, що зможе використати ці навички у житті.

Варто відзначити, що "Дизель Шоу" – гумористичне концертне шоу від "Дизель Студіо", телевізійна версія якого виходить на телеканалі ICTV. Шоу було одним із найрейтинговіших телепродуктів на цьому каналі.

Нагадаємо, Крутоголов з "Дизель шоу" здивував пророчими словами за день до війни.

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