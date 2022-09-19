Єгор Крутоголов зізнався, що за одного брата менше хвилюється, адже він зараз у Львові, а ось за іншого – більше – той на передовій.

Актор та художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов не пішов служити до лав ЗСУ, але займається волонтерством. При цьому у сім'ї актора є військові. Зокрема його брати захищають країну від російських окупантів. Про це він розповів в інтерв'ю радіоведучому Славі Дьоміну на YouTube.

Єгор Крутоголов зізнався, що за одного менше хвилюється, адже він зараз у Львові, а ось за іншого – більше. Брат Єгора зараз перебуває на передовій на Херсонському напрямку, де йдуть важкі бої з окупантами.

"За одного менше страшно, бо він у Львові, а другий під Херсоном, за нього постійно страшно. Він у піхоті. Я хотів йому передати авто, але він сказав: "Мені не треба, тут трохи інше". Командир не дозволив чомусь Коли ми розмовляємо з ним, то постійно б'є так, що капець. Там все: і літає авіація, і артилерія", - розповів Єгор Крутоголов.

Крім того, артст розповів, що не проходив термінову службу і не захищає країну зараз через проблеми зі здоров'ям, проте які саме Єгор Крутоголов не став уточнювати.

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