Популярна українська виконавиця Злата Огнєвіч розповіла про свої нові плани на осінній сезон.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Злата Огневич останні кілька тижнів займалася своїм туром "Світло", назване на честь її спеціального проекту та нової композиції. Після завершення серії концертів та виступів у різних містах, артистка вирішила трохи відпочити.

«Вже є багато планів на жовтень і не лише! Вперше за сім місяців суцільних поїздок, проектів, благодійних зборів та інших корисних активностей! Потрібен час на себе. Хочу завершити демо нових пісень, подумати над альбомом, знайти інструмент та позайматися.

Тому, чекайте на співочі Сторі!» - Поділилася Злата. Вона також показала кілька кадрів уже з літака і зауважила, що готова до чогось нового.

«Тур Світло завершено! То справжній фінальний концерт! Після цього скажу чесно: шкіра моя втомлена, стрес, недосипання, макіяж. Потрібно пожвавити, омолодити та зволожити» - зізналася Злата.

Також артистка розповіла, як ходить до косметолога і якими процедурами захоплювалася раніше, у зірки свій принцип догляду за шкірою.

Нагадаємо, що Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Огневич розкрила улюблену процедуру найпопулярніших зірок.

Також Politeka писала, що Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.