Популярная украинская исполнительница Злата Огневич рассказала о своих новых планах на осенний сезон.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич последние несколько недель занималась своим туром "Свет", названный в честь ее специального проекта и новой композиции. По завершении серии концертов и выступлений в разных городах, артистка решила немного отдохнуть.

«Уже есть много планов на октябрь и не только! Впервые за семь месяцев сплошных поездок, проектов, благотворительных сборов и других полезных активностей! Нужно время на себя. Хочу завершить демо новых песен, подумать над альбомом, найти инструмент и позаниматься.

Поэтому, ожидайте певчие Стори!» - поделилась Злата. Она также показала несколько кадров уже с самолете и подметила, что готова к чему-то новому.

«Тур Свет завершен! Это был настоящий финальный концерт! После этого всего скажу честно: кожа моя уставшая, стресс, недосыпание, макияж. Нужно оживить, омолодить и увлажнить» - призналась Злата.

Также артистка рассказала, как ходит к косметологу и какими процедурами увлекалась ранее, у звезды свой принцип по уходу за кожей.

Напомним, что Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.