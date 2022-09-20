Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич последние несколько недель занималась своим туром "Свет", названный в честь ее специального проекта и новой композиции. По завершении серии концертов и выступлений в разных городах, артистка решила немного отдохнуть.
«Уже есть много планов на октябрь и не только! Впервые за семь месяцев сплошных поездок, проектов, благотворительных сборов и других полезных активностей! Нужно время на себя. Хочу завершить демо новых песен, подумать над альбомом, найти инструмент и позаниматься.
Поэтому, ожидайте певчие Стори!» - поделилась Злата. Она также показала несколько кадров уже с самолете и подметила, что готова к чему-то новому.
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«Тур Свет завершен! Это был настоящий финальный концерт! После этого всего скажу честно: кожа моя уставшая, стресс, недосыпание, макияж. Нужно оживить, омолодить и увлажнить» - призналась Злата.
Также артистка рассказала, как ходит к косметологу и какими процедурами увлекалась ранее, у звезды свой принцип по уходу за кожей.
Напомним, что Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.