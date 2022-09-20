Варто зазначити, що Анатолій Анатоліч одружений на Юлії Бойко – пара виховує двох дочок – Алісу (2011) та Лоліту (2013). 20 липня 2021 року у них народився син Ніл.

На початку повномасштабної війни росії проти України телеведучий Анатолій Анатоліч поїхав разом із дружиною та трьома дітьми до Франції, але пізніше без сім'ї повернувся до України. Поки триває війна, він не хоче повертати родину додому. На своїй сторінці в Instagram він показав зворушливу розмову з дружиною і сином, що знаходяться у Франції.

На милих кадрах Анатолій Анатоліч розмовляє зі своїм однорічним сином Нілом та дружиною Юлією. Хлопчик радий бачити зіркового тата, тож радісно посміхався у кадрі та махав йому ручкою. Це було занадто мило.

Ще однією радістю для малюка стало побачити домашнього улюбленця – собаку на ім'я Айза, з яким діти не бачилися вже довгий час. Хлопчик мило посміхався і не міг відірвати свого погляду від домашнього улюбленця.

Варто зазначити, що Анатолій Анатоліч одружений з Юлією Бойко – засновницею продюсерської компанії Yula Company та школи комунікацій PRaktika. Пара виховує двох дочок – Алісу (2011) та Лоліту (2013). 20 липня 2021 року у них народився син Ніл.

Через місяць після нападу рф на Україну Анатолій Анатоліч повідомив, що відвіз дружину та дітей до Франції, а сам невдовзі повернувся до України.

Нагадаємо, Анатоліч запідозрив зрадницю Тодоренко у відносинах з аб'юзером.

Як повідомляла Politeka, ведучий Анатоліч згадав про розмову з Лободою на третій день вторгнення.

Також Politeka писала, що Анатоліч зробив висновок про росіян після відео з Новофедорівки.