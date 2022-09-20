Стоит отметить, что Анатолий Анатолич женат на Юлии Бойко – пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил.

В начале полномасштабной войны россии против Украины телеведущий Анатолий Анатолич уехал вместе с женой и тремя детьми во Францию, но позднее без семьи вернулся в Украину. Пока идет война, он не хочет возвращать семью домой. На своей странице в Instagram, он показал трогательный разговор с женой и сыном, находящимися во Франции.

На милых кадрах Анатолий Анатолич разговаривает со своим годовалым сыном Нилом и женой Юлией. Мальчик рад видеть звездного папу, поэтому радостно улыбался в кадре и махал ему ручкой. Это было слишком мило.

Еще одной радостью для малыша стало увидеть домашнего любимца – собаку по имени Айза, с которой дети не виделись уже долгое время. Мальчик мило улыбался и не мог оторвать свой взгляд от домашнего любимчика.

Стоит отметить, что Анатолий Анатолич женат на Юлии Бойко – основательнице продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika. Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил.

Спустя месяц после нападения россии на Украину Анатолий Анатолич сообщил, что отвез жену и детей во Францию, а сам вскоре вернулся в Украину.

Напомним, что Анатолич заподозрил предательницу Тодоренко в отношениях с абьюзером.

Как сообщала Politeka, ведущий Анатолич вспомнил о разговоре с Лободой на третий день вторжения.

Также Politeka писала, что Анатолич сделал заключение о россиянах после видео из Новофедоровки.