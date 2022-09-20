Як пише Politeka.net, Євген Кот – відомий український танцюрист та хореограф, який переміг на шоу "Танці зі зірками". А минулого року Євген став суддею проекту "Україна має талант", де переміг 14-річний співак Артем Фесько. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває танцюрист і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Євген поділився кадрами з автомобіля. Зірка тільки-но провела свою дружину Наталію, яка поїхала на кілька тижнів від нього.

"Дівчинку свою відправив. Тепер повертаюся додому. У дорозі, погодка така сіренька. Через це сумніше стає. І холодно, і ніхто поряд не зігріє. Так, сонечко моє? Сумую за тобою, вертайся якнайшвидше. Добре там відпочинь, будь ласка , зроби всі свої справи та повертайся", - сказав Євген у своєму зверненні, яке розмістив у сторіс Інстаграм.

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