Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор и хореограф, который победил на шоу "Танці з зірками". А в прошлом году Евгений стал судьей проекта "Україна має талант", где победил 14-летний певец Артем Фесько. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает танцор и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Евгений поделился кадрами из автомобиля. Звезда только провел свою супругу Наталию, которая уехала на несколько недель от него.

"Девочку свою отправил. Теперь возвращаюсь домой. В дороге, погодка такая серенькая. Из-за этого грустнее становится. И холодно, и никто рядом не согреет. Да, солнышком мое? Скучаю за тобой, возращайся там поскорее. Хорошо там отдохни, пожалуйста, сделай все свои дела и возвращайся", - сказал Евгений в своем обращении, которое разместил в сторис Инстаграм.

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