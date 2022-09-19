Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор и хореограф. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А в прошлом году знаменитость судил проект "Україна має талант", где победил 14-летний вокалист Артем Фесько. Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда рассказал об уезде жены Натальи.

"Последние часы перед отъездом", - написал Евгений.

"Всем привет. Мы с Натальей доехали до Черновцов и проводим последние часы вместе. И уже сегодня ночью моя маленькая от меня поедет. Поедет аж на три недели. Ну от как ты меня бросаешь? От кто завтраки... Я снова похудею и не будет хейтерам моим что говорить. Что я поправился там, пятое-десятое...", - сказал Евгений.

"Три недели буду скучать за Натальей и за ее завтраками", - написал звезда в сторис.

Напомним, судью "Україна має талант" Кота раскритиковали украинцы, жена вступилась за любимого

А еще Politeka сообщала, что судья "Україна має талант" Евгений Кот резко рубанул по коллегам-предателям

Также Politeka писала, что Евгений Кот признался, что помешало ему вступить в ряды ВСУ