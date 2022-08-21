Судья "Україна має талант" Евгений Кот попал под критику украинцев, после чего его супруга вступилась за звездного мужа.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор и победитель проекта "Танці з зірками". А в прошлом году звезда стал судьей проекта "Україна має талант" вместе с Ксенией Мишиной и Сергеем Притулой. На шоу победил молодой вокалист Артем Фесько. Евгений женат на танцовщице Наталье Татаринцевой.

Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз в сторис Евгения появилась его супруга, которая ответила хейтерам мужа, которые назвали мужа толстым.

"Что-то ты раскабанел, время заняться спортом!", "Женя, чем тебя так откормили?", - были написаны комментарии хейтеров.

"Дорогие друзья, кто там недовольный внешним видом моего мужа? Это я его раскормила и мне так нравится. Я хочу, чтобы мой муж был большим, сильным и классным", - сказала Наташа.

"Всем понятно?", - написала на сторис жена Евгения, после чего показала, как муж занимается спортом на тренажоре.

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