Евгений Кот уехал в Черновцы. Там танцовщик стал волонтером – и теперь доставляет автомобили воинам на передовую.

Хореограф Евгений Кот не пошел защищать Украину от российских захватчиков. Однако это не мешает ему волонтерить и помогать ВСУ, поставляя на передовую автомобили. Танцор рассказал о том, почему не пошел на фронт в интервью для проекта "Як ти?".

Евгений Кот признался, что несколько раз порывался пойти служить, чтобы уничтожить захватчиков и оккупантов. Но ему помешали многочисленные проблемы со здоровьем, которые не совместимы со службой на фронте.

"У меня есть проблемы со здоровьем, которые не совместимы со службой. У меня травма колена, разорванные запястья. Но если будет насущная потребность пойти, я пойду. Я научился стрелять из автомата, пулемета. Куда вставляется патрон, куда рожок, как свести курок — все это я умею, знаю. Я даже купил оружие, есть бронежилет, форма, некоторая амуниция, в которой я еду на передовую", — рассказал Евгений Кот.

Хореограф признался, что тоже ему было стыдно перед теми, кто пошел в терроборону под Киевом, а он уехал в Черновцы. Там танцовщик стал волонтером – и теперь доставляет автомобили воинам на передовую.

Напомним, что Евгений Кот топлес впечатлил подкачанным телом.

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