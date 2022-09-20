Популярний український шеф-кухар, ресторатор та блогер Євген Клопотенко, який під час війни почав ще більше пропагувати українську кухню у світі, часто радує своїх шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу кулінар підранив фоловерів приготуванням бургера, яке зняв на камеру, а ось рецепт залишив на своєму сайті.

У короткому ролику Євген демонструє етапи приготування соковитого домашнього бургера, який дає понюхати своїй гості на кухні. Судячи з реакції дівчини, на запах цей бургер нічим не поступається тим, що подають у Макдональдсі.

У підписі до публікації Клопотенко ще й підколов мешканців правого берега Києва, які поки що залишилися без улюблених бургерів, адже Макдональдс поки що відкрився лише на лівому березі. "Рецепт для тих, хто живе на правому березі. Я створив цей смак. Посилання у профілі. Цьом", - написав ресторатор.

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію Євгена: "Ми робили-реально так само пахне, і смачно", "Євген, я на правому. Підколов так підколов. Не смішно, хочеться тепер смачненького", "Ну якщо чесно, я живу на лівому , але краще цей бургер з'їм. Дякую за рецепт", "Давно вже робимо бургери вдома, набагато смачніше за будь-який мак", "Понюхайте і досить з вас", "Що за дискримінація?", "Правий берег. Це ти круто для них придумав ".

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