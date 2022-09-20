Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка минулого року здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина вразила шанувальників, показавши гарячі кадри із лаштунків своїх нещодавних закордонних фотосесій.

Як видно, у ролику, Анна, як справжня модель, професійно та вельми нескромно позувала фотографу. Дівчина приміряла кілька спокусливих образів, які тільки підкреслили її апетитні форми, тонку талію та довгі ноги. Аня і так і сяк крутилася перед камерою, розкуйовджуючи волосся і стріляючи очима.

У підписі до публікації Неплях написала: "Ми ще довго згадуватимемо цю неймовірну зйомку". Шанувальники відразу почали коментувати нову фотосесію Ані, засипаючи її компліментами: "Вогонь", "Дуже красива", "Така чарівна", "Дуже красиві фото", "Дуже жіночно!", "Вау", "Цей вайб", "Втілення жіночності", "Люблю тебе", "Бомба".

Нагадаємо, "Ой, як красиво": "Міс Україна-Всесвіт" Неплях у купальнику показала, заради чого прокинулася о п'ятій ранку.

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