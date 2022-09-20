Популярна українська блогерка та одна з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк" Юлія Бельченко, яка отримала миле прізвисько "Зайка", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала незвичайне відео, а у підписі до нього розповіла шанувальникам, як починається її ранок.

У короткому циклічному відео Юлія знята біля газетного кіоску з модними журналами на вітрині. Перед камерою вона з'явилася у чорному вбранні, яке майже повністю закриває велика розгорнута газета, а в руках тримає велику склянку з кавою. Волосся дівчини зібрано в елегантну зачіску, на її шиї масивно золотаве намисто, а на обличчі акуратний макіяж. Вона неквапом попиває каву, читаючи газету.

У підписі до публікації Бельченко написала: "Свій ранок починаю з кави Starbucks та новин. А ви?". Користувачі відразу взялися коментувати відео, відповідаючи на запитання блогерки: "Свій ранок я починаю із зарядки", "Кожен ранок починається однаково. Встаю до синка, а потім вже й Інстаграм", "Перевірка стрічки", "З новин! А потім - кава, і все інше", "З розчинного Jacobs", "Ого, красиво", "Вау, круто", "Клас", "Свій ранок я теж починаю з новин".

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