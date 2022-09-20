Популярный украинский шеф-повар, ресторатор и блогер Евгений Клопотенко, который во время войны начал еще больше пропагандировать украинскую кухню в мире, чатсо радует своих поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз кулинар подранил фолловеров приготовлением бургера, которое снял на камеру, а вот сам рецепт оставил на своем сайте.

В коротком ролике Евгений демонстрирует этапы приготовления сочного домашнего бургера, который затем дает понюхать своей гостье на кухне. Судя по реакции девушки, на запах этот бургер ничем не уступает тем, что подают в Макдональдсе.

В подписи к публикации Клопотенко еще и подколол жителей правого берега Киева, которые пока остались без любимых бургеров, ведь Макдональдс пока открылся только на левом берегу. "Рецепт для живущих на правом берегу. Я создал тот самый вкус. Ссылка в профиле. Цем", - написал ресторатор.

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию Евгения: "Мы делали-реально так же пахнет, и вкусно", "Евгений, я на правом. Подколол так подколол. Не смешно, хочется теперь вкусненького", "Ну если честно, я живу на левом, но лучше этот бургер съем. Спасибо за рецепт", "Давно уже делаем бургеры дома, гораздо вкуснее любого мака", "Понюхайте и хватит с вас", "Что за дискриминация?", "Правый берег. Это ты круто для них придумал".

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