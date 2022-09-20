Співачка-запроданка Ані Лорак, яку буквально зненавиділи в Україні, засвітилася в росії після провального туру Європою. Як відомо, артистка з початку війни закрила свій аккаунт в Instagram і ніяк не висловила своєї позиції, незважаючи на те, що вона народилася і розпочинала свою кар'єру саме в Україні.

А нещодавно Лорак збиралася у концертний тур Європою, вказавши в афішах, що вона українська артистка з титулами. У відповідь на це запроданку жорстко розкритикували і концерти почали скасовувати. Схоже, саме тому зірка-зрадниця знову повернулася до росії та з'явилася в інформаційному полі.

Так, Лорак потрапила до Instagram російської блогерки Альони Жигалової. Очевидно, незабаром вийде нове інтерв'ю Ані Лорак. На відео журналістка називала її дівою, а та усміхалася і кивала головою. Також на пальці у виконавиці можна помітити обручку.

"Ну що, чи готові до сенсації? Діва повертається", - підписала ролик Жигалова.

Варто зазначити, що Ані Лорак не зовсім свіжо виглядає, а її обличчя трохи опухле, увагу на що звернули користувачі мережі.

"З уколами краси не варто переборщувати, скоро зовсім не впізнаємо", "З обручкою!", "Її взагалі не впізнати. Довго намагалася зрозуміти, хто це", "Скрізь уже ізгой!", "Гроші закінчилися?", "Для туру в Європі назвала себе українською народною. Навіщо нам такі?", "Джокер", "Поправилася чи що", "Нам таких дів не треба", - пишуть користувачі в коментарях.

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