Як пише Politeka.net, Олександр Топольський – відомий український бізнесмен, який наважився стати новим "Холостяком". Проект мав вийти ще навесні поточного року, але через війну його відклали у довгу скриньку. А нещодавно стало відомо, що українці все ж таки зможуть подивитися шоу, яке стартує 30 вересня. І хоча Олександр уже давно зробив свій вибір, все тримається у найсуворішій таємниці, доки не покажуть новий сезон по телебаченню. Топольський же всіляко підігріває інтерес до шоу та активізувався у своєму блозі Інстаграм.

А цього разу зірка вирішив опублікувати кілька сторіс, де показав своє перше татуювання, яке зважився зробити. Як можна зрозуміти – це дата "16101958". Топольський набив її на внутрішній частині руки, досить неприємному місці для тату.

"Моя перша", - написав зірка у сторіс.

"Довго йшов до цієї тату, але дійшов", - написав Алекс на другий сторіс і розповів, що шрифт вибирав півгодини.

Нагадаємо, нові правила на "Холостяку", Топольський змусив наречених перенервувати

А ще Politeka повідомляла, що перша учасниця нового сезону змусила Топольського звати поліцію .

Також Politeka писала, що новий "Холостяк" Топольський нарвався на критику через образ у трейлері шоу