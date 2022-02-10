"Холостяк" Алекс Топольский поделился в своем блоге историей о том, как ему удалось разбогатеть.

Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - успешный бизнесмен из Украины, который занимается недвижимостью в США. Звезда решил попробовать найти свою любовь, стал главным героем проекта "Холостяк". В новой публикации Инстаграм Топольский рассказал, как ему удалось стать успешным предпринимателем.

"…Продолжение, как обещал..:)

Было бы конечно не так эпично, если бы Уилл Смит, в конце, создал бы свой собственный бизнес, которым он был бы воодушевлен и окрылён, который придавал бы ему сил, где у него не было бы boss daddy, которому он должен отчитываться по каждой мелочи и который создавал бы ему пассивный доход.

Мораль этой истории - постараться очнуться немного и осознать, что вкалывать с 9 до 6 на дядю - не эффективно с любой стороны, и та финансовая стабильность, которую люди преследуют- иллюзорна.

Если есть вероятность того, что вы также можете не преуспеть делая то, от чего вы не получаете удовольствие по жизни, тогда почему бы не попробовать делать то, от чего вы действительно кайфуете :)

Давайте задумаемся над этим..

Я - за собственный бизнес, особенно сейчас в мире технологий, барьеры очень низкие и есть все шансы преуспеть и создать систему при который даже будет пассивный доход. Поверьте на слово. Я - человек, который был по обе стороны баррикад, работал в США уборщиком, официантом, барменом, ассистентом и т.д и в какой-то момент, очнулся и создал сеть из 46 апартаментов в Майами и Лос-Анджелесе с реально пассивным доходом, и поверьте это может сделать каждый! Я абсолютно в этом уверен.

Как практическое напутствие: сядьте и подумайте: какие ваши сильные стороны,

какую ценность вы можете привнести в жизни людей, что вам нравится делать, и как вы можете это монетизировать. С сегодняшними технологиями - возможно все, друзья!", - написал Топольский.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Хочу и нужно", "Спасибо", "Крутые мысли, спасибо".

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