Алекс Топольский - бизнесмен, который живет в США и занимается недвижимостью, передает Politeka.net. Парень так и не смог встретить свою любовь, потому решил попытать удачу на шоу "Холостяк".
Премьера проекта состоится в начале марта, а пока зрителей продолжают интриговать. Из нового анонса следует, что Алекс Топольский ввел в шоу новые правила. Теперь в проекте будут задействованы три цвета роз - белый, желтый и розовый, а не привычный красный.
"Начал дергаться глаз", - произнесла одна из участниц.
"Новый холостяк изменит историю проекту уже четвертого марта", - говорится на видео.
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"Кардинально все изменится когда проект перестанут использовать исключительно для продвижения, хайпа и популярности, как это делали буквально все участники и участницы последних 2-3 сезонов", "Вот это нововведение", "А музыка заставок, наверно, прям как в 10 сезоне", "Нормальные перевелись, последние сезоны смотреть вообще отвратительно. Девушки все накачены силиконом и не искренние, не шоу, а пиарное агентство.😂😂😂".
Ранее сообщалось, новый "Холостяк" Топольский признался, как непросто ему пришлось в прошлом году
Также, первая участница нового сезона заставила Топольского звать полицию
Politeka рассказывала, что Топольский изменил правила "Холостяка", такого поворота участницы не ожидали