32-летний бизнесмен Алекс Топольский, герой нового сезона "Холостяк", изменил правила в шоу - теперь все будет не так, как всегда, но участницы будут нервничать не меньше, чем всегда.

Алекс Топольский - бизнесмен, который живет в США и занимается недвижимостью, передает Politeka.net. Парень так и не смог встретить свою любовь, потому решил попытать удачу на шоу "Холостяк".

Премьера проекта состоится в начале марта, а пока зрителей продолжают интриговать. Из нового анонса следует, что Алекс Топольский ввел в шоу новые правила. Теперь в проекте будут задействованы три цвета роз - белый, желтый и розовый, а не привычный красный.

"Начал дергаться глаз", - произнесла одна из участниц.

"Новый холостяк изменит историю проекту уже четвертого марта", - говорится на видео.

Публикация быстро собрала более 15 тысяч просмотров и много комментариев:

"Кардинально все изменится когда проект перестанут использовать исключительно для продвижения, хайпа и популярности, как это делали буквально все участники и участницы последних 2-3 сезонов", "Вот это нововведение", "А музыка заставок, наверно, прям как в 10 сезоне", "Нормальные перевелись, последние сезоны смотреть вообще отвратительно. Девушки все накачены силиконом и не искренние, не шоу, а пиарное агентство.😂😂😂".

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