Как пишет Politeka.net, успешный бизнесмен Александр Топольский стал новым героем очередного сезона шоу "Холостяк". Специально к скорому выходу проекта на экраны появился долгожданный трейлер будущего выпуска.
Однако далеко не все положительно отреагировали на сам ролик с Топольским в главной роли, а также образ, который для него создали сценаристы. Как и ожидалось, без критики не обошлось.
«Этой весной в мире, где царят ложные чувства, он услышит свое сердце и стремительно будет мчаться навстречу любви❤️ Премьера романтического реалити страны "Холостяк" скоро❣️» - сказано в подписи.
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Поклонники ответили по-своему:
«Прям сняли как блокбастер😂; Беги Форрест, беги😂; Отлично, ждем!; Какой он 💔; Как-то не красивый холостяк; Сказка прям ❤️; опять "50 оттенков серого"; Очередной мистер Грей; Почему на Холостяка не возьмут как-то Васю из села? Все губошлёбки пожелали бы, им же главное "любовь"😄; Почему столько хейта в его сторону? Он достаточно хорош. Все-таки вы прекрасно понимаете, что он бы и не заглянул в вашу сторону)Мне кажется, что ему мальчика нужно подбирать, а не девушку. Манерность зашкаливает, фу 🤢».
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