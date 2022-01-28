Алекс Топольский, который стал главным героем 12 сезона шоу "Холостяк", удивил своим образом в новом трейлере перед выходом проекта в эфир.

Как пишет Politeka.net, успешный бизнесмен Александр Топольский стал новым героем очередного сезона шоу "Холостяк". Специально к скорому выходу проекта на экраны появился долгожданный трейлер будущего выпуска.

Однако далеко не все положительно отреагировали на сам ролик с Топольским в главной роли, а также образ, который для него создали сценаристы. Как и ожидалось, без критики не обошлось.

«Этой весной в мире, где царят ложные чувства, он услышит свое сердце и стремительно будет мчаться навстречу любви❤️ Премьера романтического реалити страны "Холостяк" скоро❣️» - сказано в подписи.

Поклонники ответили по-своему:

«Прям сняли как блокбастер😂; Беги Форрест, беги😂; Отлично, ждем!; Какой он 💔; Как-то не красивый холостяк; Сказка прям ❤️; опять "50 оттенков серого"; Очередной мистер Грей; Почему на Холостяка не возьмут как-то Васю из села? Все губошлёбки пожелали бы, им же главное "любовь"😄; Почему столько хейта в его сторону? Он достаточно хорош. Все-таки вы прекрасно понимаете, что он бы и не заглянул в вашу сторону)Мне кажется, что ему мальчика нужно подбирать, а не девушку. Манерность зашкаливает, фу 🤢».