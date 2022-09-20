Как пишет Politeka.net, Александр Топольский - известный украинский бизнесмен, который решился стать новым "Холостяком". Проект должен был выйти еще весной текущего года, но из-за войны его отложили в долгий ящик. А недавно стало известно, что украинцы все же смогут посмотреть шоу, которое стартует 30 сентября. И хотя Александр уже давно сделал свой выбор, все держится в строжайшей тайне, пока не покажут новый сезон по телевидению. Топольский же всячески подогревает интерес к шоу и активизировался в своем блоге Инстаграм.

А в этот раз звезда решил опубликовать несколько сторис, где показал свою первую татуировку, которую решился сделать. Как можно понять - это дата "16101958". Топольский набил ее на внутренней части руки, довольно неприятном месте для тату.

"Моя первая", - написал звезда в сторис.

"Долго шел к этой тату, но дошел", - написал Алекс на второй сторис и рассказал, что шрифт выбирал полчаса.

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Также Politeka писала, что новый "Холостяк" Топольский нарвался на критику из-за образа в трейлере шоу