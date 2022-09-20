Відомий український виконавець Олексій Завгородний (Позитив) не так нещодавно пішов із продюсерського центру Потапа та Горової, проте продовжує активно творити та розвиватися. Чоловік десять років пропрацював в одній групі з Надією Дорофєєвою, тому встиг підготувати багато сольних напрацювань на майбутнє.
На цей раз артист представив несподіваний кліп, разом із ним роботу представила фіналістка "Голосу країни-10" Настя Балог записали трек, присвячений Батьківщині. У композиції артисти розповіли історію дівчини, яка перебуває за кордоном, у той час як її коханий захищає країну від окупантів.
Вони мріють лише побачитися один з одним, це оцінили у мережі:
«Нехай усі українці, які люблять свою землю, повернуться додому якнайшвидше 💛💙; Неймовірний дует! Настя, ти просто чарівна. Позитив краще; Спасибі Настя і Льоша, що співаєте про рідне....що болить!; Супер класно! У Льоші дуже приємний голос ❤ і взагалі вийшов супер дует 👍Молодці; У Льоші дуже гарний голос 🔥❤️».
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Раніше колишня колега з дуету "Час та Скло" Надя Дорофєєва запросила Олексія виступити з нею на благодійному концерті.
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