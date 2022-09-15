Звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде устроила эффектную тренировку, поделившись новыми кадрами в своем блоге.



Как пишет Politeka.net Мишель Андраде - известная украинская певица, которая стала ведущей шоу "Орел и Решка". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А на момент начала войны Мишель находилась за пределами Украины и сразу же вышла на митинг и занялась волонтерством. Не забывает Андраде и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.



А в этот раз звезда показала, как тренируется в комнате. Мишель надела мини-топик и шорты, впечатляя своим идеальным телом.

Сообщалось, что Андраде рассказала о событиях в Украине.

"Последние события, которые происходят в Украине – это просто ужас! Киев, Кременчуг, Харьков, Николаев, Черкассы, Северодонецк – нет слов! Нет сил!

Так хочется, чтобы все закончилось как можно скорее, и мы увиделись снова в спокойной независимой Украине!