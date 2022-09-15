Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица, которая стала ведущей шоу "Орел и Решка". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А на момент начала войны Мишель находилась за пределами Украины и сразу же вышла на митинг и занялась волонтерством. Не забывает Андраде и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда показала, как тренируется в комнате. Мишель надела мини-топик и шорты, впечатляя своим идеальным телом.
Сообщалось, что Андраде рассказала о событиях в Украине.
"Последние события, которые происходят в Украине – это просто ужас! Киев, Кременчуг, Харьков, Николаев, Черкассы, Северодонецк – нет слов! Нет сил!
Так хочется, чтобы все закончилось как можно скорее, и мы увиделись снова в спокойной независимой Украине!
Слава по всей земле!", - написала звезда.
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