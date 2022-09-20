Известный украинский исполнитель Алексей Завгородный (Позитив) не так недавно ушел из продюсерского центра Потапа и Горовой, однако продолжает активно творить и развиваться. Мужчина десять лет проработал в одной группе с Надей Дорофеевой, поэтому успел подготовить множество сольных наработок на будущее.

В этот раз артист представил неожиданный клип, вместе с ним работу представила финалистка "Голоса страны-10" Настя Балог записали трек, посвященный Родине. В композиции артисты рассказали историю находящейся за рубежом девушки, в то время как ее любимый защищает страну от оккупантов.

Они мечтают лишь увидеться друг с другом, это оценили в сети:

«Пусть все украинцы, которые любят свою землю, вернутся домой как можно скорее 💛💙; Невероятный дуэт! Настя, ты просто неотразима. Позитив лучше; Спасибо Настя и Леша, что поете о родном....то что болит!; Супер классно! У Леши очень приятный голос ❤ и вообще получился супер дуэт 👍Молодцы; У Леши очень хороший голос🔥❤️».

Ранее бывшая коллега по дуэту "Время и Стекло" Надя Дорофеева пригласила Алексея выступить с ней на благотворительном концерте.

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