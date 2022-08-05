Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица, которую продюсировал Потап, запомнилась многим ткже как молодая ведущая шоу "Орел и Решка". Девушка активно ведет социальные сети и часто показывает в Инстаграм новые кадры.
«Пытаюсь понять, какая версия этой песни мне нравится больше, и… Не знаю! А вы что скажете?» -делится мыслями Мишель под новой подборкой фото.
Звезда напомнила также о своей новой композиции, чем обратила больше внимания:
«new version; все!; У папы моего такая шляпа 👍; Ты и твои песни всегда прекрасны ❤️❤️; Обе хорошие👍; У меня нет слов😍 маленькая волшебная принцесса; А мне нравишься ты ❤️; Оба варианта песни являются вашим неповторимым художественным наследием Мишель ❤️ без вас не было бы ничего, именно поэтому вы так ценны 🥰; Они разные, и оригинал вкуснее звучит 🙌🔥🌹».
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Также Мишель презентовала песню "Не знаю" на украинском языке. Звезда была в топике и шляпе.
"Многие из вас уже слышали эту песню, и многие хотели ее услышать на цифровых платформах. Этот день настал – «Не знаю» (Flamenco version) в сети!", - написала Мишель под видео.
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