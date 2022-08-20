Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица и ведущая "Орел и Решка". А недавно знаменитость прекратила сотрудничество с Потапом, как и Алексей Завгородний, который более известный под псевдонимом Позитив. Мишель, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Андраде и об Инстаграм, где делится не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Мишель поделилась сторис, где показывала, как подстриглась. Андраде призналась, что решила сделать снова челку.

"Вылечили, подстригли и я снова с челкой", - написала Мишель.

До этого Андраде делилась публикацией в блог, где похвасталась стильным луком в полосатых штанах.

"Так давно себя такой не видела…

Забыла, каково это – просто беззаботно гулять с подругами, нарядиться, увидеть классную локацию, сфоткаться на красивом фоне… Оставляю эти фото здесь", - написала Андраде под фотографиями.

Напомним, звезда "Орел и Решка" Андраде пококетничала перед украинцами в новом имидже

Также Politeka сообщала, что звезда "Орел и Решка" Андраде в эффектном топике заворожила не только вокалом

А еще Politeka писала, что Позитив, который ушел от Потапа, разоткровенничался о будущем



