Суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво народився в Колумбії, але вже 13 років він живе та працює в Україні.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірковий шеф-кухар розмістив довгий пост, у якому порівняв колумбійців та українців.

По-перше, на думку Ектора, колумбійські люди відрізняються від українців своєю емоційністю.

"💃 Колумбійці дуже Драма Квін. Як не плачуть, то сміються, то сваряться. І завжди з великою пристрастю до всього, усі мухи обовʼязково стають слонами) Навіть у стосунках — 1 поцілунок і все, вже закохалися і любов на все життя. Українці серйозніші у таких справах, і не видають свої бурхливі почуття, аж поки дійсно не будуть впевнені, щоб це не тільки гормони. Це про чесність і повагу до партнера. Українці дійсно знають, що таке «серйозні стосунки»)", — пише Хіменес-Браво.

Також, на його думку, у двох народів відрізняється ставлення до відпочинку.

"Колумбійські люди завжди на вулицях, якісь компанії, танці, базари, скупчення людей. Або походи в гори, на пляж — тобто треба завжди бути десь, бути серед людей Український народ просто домосіди поряд з цим) Але це ж і добре — погуляти завжди класно, але домашнє вогнище саме себе не зробить, це відповідальна робота двох людей. Україна — це сімʼя, побут, дім, затишок", — вважає "Мастер Шеф".

Крім того, дуже сильно відрізняється їжа. В Колумбії поширена вулична їжа. Там на кожному кроці є якась забігайлівка, де можна швидко щось перекусити. Іноді це навіть дешевше, ніж їсти вдома.

"Україна — господиня і вдома, і в ресторанах) Так, як працює український сервіс — я ще ніде не бачив. Настільки сильно заморочуватися над усім, вгодити гостям, зробити WOW-ефект, прорахувати шлях клієнта.. ну це просто вищий пілотаж. А про застілля і казати нічого) Я б дуже хотів потрапити на українське весілля, кажуть, що тут його гуляють по 3 дні, і що це завжди неповторно)", — додав Хіменес-Браво.

Ектор також зізнається, ща найбільше цінує в українцях відкритість і чесність, а у колумбійців є дуже неприємна риса, коли вони "намагаються якось викрутитися, придумати, вислизнути".

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.