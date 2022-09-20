Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии, но уже 13 лет живет и работает в Украине.

В этот раз на своей странице в Instagram звездный шеф-повар разместил длинный пост, в котором сравнил колумбийцев и украинцев.

Во-первых, по мнению Эктора, колумбийские люди отличаются от украинцев своей эмоциональностью.

"💃 Колумбийцы очень Драма Квин. Как не плачут, то смеются, то ссорятся. И всегда с большой страстью ко всему, все мухи обязательно становятся слонами) Даже в отношениях — 1 поцелуй и все, уже влюбились и любовь на всю жизнь. Украинцы посерьезнее в таких делах, и не выдают свои бурные чувства, пока действительно не будут уверены, чтобы это не только гормоны. Это о честности и уважении к партнеру. Украинцы действительно знают, что такое «серьезные отношения», — пишет Хименес-Браво .

Также, по его мнению, у двух народов отличается отношение к отдыху.

"Колумбийские люди всегда на улицах, какие-то компании, танцы, базары, скопления людей. Или походы в горы, на пляж — то есть надо всегда быть где-то, быть среди людей. Украинский народ просто домоседы рядом с этим) Но это же и хорошо — погулять всегда классно, но домашний очаг сам себя не сделает, это ответственная работа двух человек. Украина - это семья, быт, дом, уют", - считает "Мастер Шеф".

Кроме того, очень сильно отличается еда. В Колумбии распространена уличная еда. Там на каждом шагу есть какая-то забегаловка, где можно быстро что-нибудь перекусить. Иногда это даже дешевле, чем есть дома.

"Украина — хозяйка и дома, и в ресторанах) Так, как работает украинский сервис — я еще нигде не видел. Настолько сильно заморачиваться над всем, угодить гостям, сделать WOW-эффект, просчитать путь клиента… ну это просто высший пилотаж. А про застолье и говорить нечего) Я бы очень хотел попасть на украинскую свадьбу, говорят, что здесь ее гуляют по 3 дня, и что это всегда неповторимо)", - добавил Хименес-Браво.

Эктор также признается, что больше всего ценит в украинцах открытость и честность, а у колумбийцев есть очень неприятная черта, когда они "стараются как-то выкрутиться, придумать, ускользнуть".

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

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