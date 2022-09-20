Популярна українська співачка Настя Каменських після повернення додому за півроку намагається активно підтримувати країну і всіляко показує: вона патріот. Не завжди образи співачки, її виступи і навіть відео тепер позитивно оцінюють у мережі.
«21 вересня разом із міжнародними активістами, артистами, волонтерами, я знову стану частиною важливої міжнародної події @PeaceOneDay_official 🙌🏼
І вкотре закликаю світ підтримувати нас. Дякую за запрошення організаторам та запрошую вас приєднатися до прямої трансляції» - розповіла Настя.
У мережі відповіли:
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Вааау! Слава Україні! ❤; ми дуже пишаємось тобою ❤; Неймовірна 😍; удачі тобі наша красуня; Красуня; Неймовірна підтримка, пишаємося нашими зірками ви найкращі; Настюха, як завжди; Найкраща у світі 💋; Українська Моніка))».
Раніше Каменських висловилася про свої попередні кліпи, артистка розповіла, що багато спогадів здаються флешбеком з минулого життя. Але вона вірить: вже дуже скоро Україна переможе, і ми творитимемо так, як ніколи раніше.
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