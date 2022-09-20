Популярная украинская певица Настя Каменских после возвращения домой спустя полгода старается активно поддерживать страну и всячески показывает: она патриот. Далеко не всегда образы певицы, ее выступления и даже видео теперь позитивно оценивают в сети.
«21 сентября вместе с международными активистами, артистами, волонтерами, я снова стану частью важного международного события @PeaceOneDay_official 🙌🏼
И в очередной раз призываю мир поддерживать нас. Спасибо за приглашение организаторам и приглашаю вас присоединиться к прямой трансляции» - рассказала Настя.
В сети ответили:
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«Вааау! Слава Украине! ❤; мы очень гордимся тобой❤; Невероятная😍; удачи тебе наша красавица; Красотка; Невероятная поддержка, гордимся нашими звездами вы лучшие; Настюха как всегда; Лучшая в мире 💋; Украинская Моника))».
Ранее Каменских высказалась о своих предыдущих клипах, артистка рассказала, что многие воспоминания кажутся флешбэком из прошлой жизни. Но она верит: уже очень скоро Украина победит, и мы будем творить так, как никогда раньше.
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