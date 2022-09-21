Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишилася у Києві та допомагала на волонтерській кухні у перші місяці вторгнення, продовжує займатися волонтерством та бере участь у благодійних ініціативах. Так, у своєму Instagram зірка опублікувала пафосний рекламний ролик, у якому ненав'язливо пояснила користь та важливість навіть маленьких пожертв на благодійність.

У відео Даша виходить з авто з милою парасолькою в руках і стильному образі, потім прямує в кафе швидкого харчування і замовляє улюблений бургер і картоплю фрі. Потім сідає на лавку і апетитно поглинає ці смаколики.

У ролику, як і у підписі до публікації, Астаф'єва розповіла про важливість маленьких донатів на благодійність. І конкретно про ініціативу фонду Маші Єфросініної та KFC для допомоги українським жінкам.

"Деякі соромляться донатити маленькі суми. Мовляв, це насправді особливо не допоможе, соромно та дріб’язково. Насправді ж, великі збори закриваються саме маленькими донатами від безлічі людей. А можна взагалі допомагати, купуючи улюблені страви", - написала Даша і докладно розповіла, як приєднатися до цієї ініціативи, жертвуючи по 5 чи 10 гривень.

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