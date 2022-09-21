Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны осталась в Киеве и помогала на волонтерской кухне в первые месяцы вторжения, продолжает заниматься волонтерством и принимает участие в благотворительных инициативах. Так, в своем Instagram звезда опубликовала пафосный рекламный ролик, в котором ненавязчиво объяснила пользу и важность даже маленьких пожертвований на благотворительность.

В видео Даша выходит из авто с милым зонтиком в руках и в стильном образе, затем направляется в кафе быстрого питания и заказывает любимый бургер и картошку фри. Затем садится на скамейку и аппетитно поглощает эти вкусности.

В ролике, как и в подписи к публикации Астафьева рассказала о важности маленьких донатов на благотворительность. И конкретно об инициативе фонда Маши Ефросининой и KFC для помощи украинским женщинам.

"Некоторые стесняются донатить небольшие суммы. Мол, это на самом деле особенно не поможет, стыдно и мелочно. На самом же деле, большое сборы закрываются именно маленькими донатами от множества людей. А можно вообще помогать, покупая любимые блюда", - написала Даша и подробно рассказала, как присоединиться к этой инициативе, жертвуя по 5 или 10 гривен.

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