Нещодавно стало відомо, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек через весілля підписали спеціальний шлюбний договір і не забули про пункти зради. Про це виданню Мarca нібито заявили люди, які перебувають у близьких стосунках із Лопес та Аффлеком.

У контракті зазначено, якщо один із партнерів змінити іншому, то має виплатити іншому п'ять мільйонів доларів. У джерелі запевняють, що ініціатором договору стала Лопес, побоюючись можливої ​​зради.

Підписання угоди стало вимушеною умовою, так подружжя зазнає серйозного тиску з боку інших людей. Також наголошується, що артистка не бажає розлучатися і хоче жити в свідомому шлюбі.

Раніше артистка влаштувала з чоловіком ще одну відпустку і відправилася з нею та дітьми до Італії, там пара активно відвідує ресторани, дорогі бутіки та не забуває показувати свої почуття перед камерами.

Також Лопес встигає похвалитися і трендовими образами літа, що минає. Вкотре підкреслила свій прес завдяки стильним білим штанам і білому топу без будь-яких додаткових прикрас.

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