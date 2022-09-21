Недавно стало известно, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек из-за свадьбы подписали специальный брачный договор и не забыли о пунктах измены. Об этом изданию Мarca якобы заявили люди, которые находятся в близких отношениях с Лопес и Аффлеком.

В контракте указано, если один из партнеров изменить другому, то должен выплатить другому пять миллионов долларов. В источнике уверяют, что инициатором договора стала именно Лопес, опасаясь возможной измены.

Подписание соглашения стало вынужденным условием, так супруги испытывают серьезное давление со стороны других людей. Также подмечается, что артистка не желает разводиться и хочет жить в осознанном браке.

Ранее артистка устроила с мужем еще один отпуск и отпрвилась с ним и детьми в Италию, там пара активно посещает рестораны, дорогие бутики и не забывает показывать свои чувства перед камерами.

Также Лопес успевает похвастаться и трендовыми образами уходящего лета. В очередной раз на подчеркнула свой пресс благодаря стильным белым брюкам и белому топу без каких-либо дополнительных украшений.

Напомним, 53-летняя Дженнифер Лопес в коротеньком топике показала на улице, почему ею до сих пор увлекаются.

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес раскрыла молодым девушкам секреты долговечной красоты.

Также Politeka писала, что Лопес показала посреди улицы, как относится к Бену Аффлеку.