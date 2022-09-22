Як пише Politeka.net , 17-річна Діва Кассель після першого ж виходу у світ стала знаменитою досить швидко і одразу отримала кілька запрошень до співпраці від відомих будинків зі світовим ім'ям. Зараз дівчина продовжує вражати не лише схожістю з мамою, а й новими образами.

Цього разу перед фотографом дівчина постала у досить сміливому образі та не стала приховувати свою фігуру. У білому платті з максимальним декольте Діва із задоволенням похвалилася не лише фігурою.

Величезний акцент був зроблений і на прикраси з коштовностями, що тільки зробило образ Діви різкішим:

"Так добре; мені подобається це сміливо; можна не дивуватися вже; вона щось мені нагадує; Вауууу😍 Божественне👑💖; Гарно, але не природно. Не обов'язково бути іншою Белуччі. Я рекомендую бути собою; Канон 😍🔥».

"Прекрасна Діва @d.casseluxxi йде на шоу dolcegabbana Alta Moda" - сказано у підписі під новими кадрами.

Як можна помітити, дівчина співпрацює з модним будинком фактично з першої появи на червоній доріжці, проте не часто розповідає про це Інстаграм.

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