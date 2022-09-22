Как пишет Politeka.net, 17-летняя Дева Кассель после первого же выхода в свет стала знаменитой довольно быстро и сразу получила несколько приглашений к сотрудничеству от известных домов с мировым именем. Сейчас девушка продолжает впечатлять не только схожестью с мамой, но и новенькими образами.
В этот раз перед фотографом девушка предстала в довольно смелом образе и не стала скрывать свою фигуру. В белоснежном платье с максимальным декольте Дева с удовольствием похвасталась не только фигурой.
Огромный акцент был сделан и на украшения с драгоценностями, что только сделало образ Девы более резким:
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«Так хорошо; мне нравится это смело; можно не удивляться уже; она что-то мне напоминает; Вауууу😍 Божественное👑💖; Красиво, но не естественно. Не обязательно быть другой Белуччи. Я рекомендую быть собой; Канон 😍🔥».
«Прекрасная Дева @d.casseluxxi идет на шоу dolcegabbana Alta Moda» - сказано в подписи под новыми кадрами.
Как можно заметить, девушка сотрудничает с модным домом фактически с первого появления на красной дорожке, однако не часто рассказывает об этом в Инстаграм.
Напомним, юная дочь Беллуччи в платье с корсетом доказала, что ничем не хуже матери.
Как сообщала Politeka, юная дочь Моники Беллуччи в воздушном платье показала, где заменила мать.
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