Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка від початку війни залишається в Україні, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, на початку літа зірка представила глядачам свою моновиставу "Я вдома", яка отримала великий успіх. Так, цього разу артистка виклала кадр зі сцени театру, який супроводжував своєю однойменною піснею.

На фотографії Наталя знята під час виступу, вона стоїть серед старовинних валіз і один із них тримає в руці, а в другій у неї вінтажна лампа. Перед камерою артистка з'явилася в долинній темній сукні горошок, поверх якої накинула чорний піджак, її волосся акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Могилевська зробила несподіване визнання: "Що може бути ціннішим для артиста, ніж повна зала кохання та єднання? Дякую вам. З нетерпінням чекаю на нашу сьогоднішню зустріч! 19:00, театр ім. Лесі Українки". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Дякую за зустріч. Ви неймовірна", "Дякую за подаровані емоції. Це саме те чого не вистачало. Дякую Наталію за Вашу щирість і творчість", "Як же хочеться потрапити на ваш концерт!", "Наталя, ви неймовірна душа. Дякую, що ми могли бути причетні сьогодні до частки вашого життя", "Була на сьогоднішній зустрічі, дякую вам – це було неймовірно! Зарядилася енергією!".

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