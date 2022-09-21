Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Как известно, в начале лета звезда представила зрителям свой моноспектакль "Я вдома", который получил большой успех. Так, в этот раз артистка выложила кадр со сцены театра, который сопроводила свой одноименной песней.

На фотографии Наталья запечатлена во время выступления, она стоит среди старинных чемоданов и один из них держит в руке, а во второй у нее винтажная лампа. Перед камерой артистка пояивлась в долинном темном платье в горошек, поверх которого накинула черный пиджак, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Могилевская сделала неожиданное признание: "Что может быть ценнее для артиста, чем полный зал любви и единения? Благодарю вас. С нетерпением жду нашей сегодняшней встречи! 19:00, театр им. Леси Украинки". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Спасибо за встречу. Вы невероятная", "Спасибо за подаренные эмоции. Это именно то чего не хватало. Спасибо Наталья за Вашу искренность и творчество", "Как же хочется попасть на ваш концерт!", "Наталья, вы невероятная душа. Спасибо, что мы могли быть причастны сегодня к частице вашей жизни", "Была на сегодняшней встрече, спасибо вам – это было невероятно! Зарядилась энергией!".

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