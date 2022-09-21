Популярна українська балерина, багаторічна суддя шоу "Танців з зірками" та директор Київського хореографічного коледжу Катерина Кухар, яка разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка поділилася зворушливим відео, в якому показала закулісне своє балетне життя.

Так, у ролику Катя показала себе під час репетицій, під час підготовки до виходу на сцену, обробки взуття перед виступом, гримом. А потім балерина виконала чуттєвий танець зі своїм партнером зі сцени та чоловіком Олександром Стояновим. Особливого шарму до цього відео додає вірш, який звучить на тлі.

У підписі до публікації Кухар написала: "Те, що робиш від серця – лікує". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Браво!", "Неймовірно", "Які влучні слова, просто в серці", "Неймовірно красиво!", "Найкраща в професії і як людина! Чекаю на перемогу і знову побачити Ваші виступи !", "Завжди приємно дивитися на вашу пару. Ви супер!", "Дякую, за вашу титанічну працю і за те, що прославляєте нашу державу! Слава героям! Все буде Україна!", "Неперевершена Катерина Кухар і незрівнянний Олександр Стоянов" .

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