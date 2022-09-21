Популярная украинская балерина, многолетняя судья шоу "Танців з зірками" и директор Киевского хореографического колледжа Екатерина Кухар, которая вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась трогательным видео, в котором показала закулисье своей балетной жизни.

Так, в ролике Катя показала себя во время репетиций, во время подготовки к выходу на сцену, обработки обуви перед выступлением, нанесением грима. А затем балерина исполнила чувственный танец со своим партнером по сцене и мужем Александром Стояновым. Особого шарма этому видео добавляет стих, который звучит на фоне.

В подписи к публикации Кухар написала: "То, что делаешь от сердца – лечит". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Браво!", "Невероятно", "Какие меткие слова, просто в сердце", "Невероятно красиво!", "Самая лучшая в профессии и как человек! Жду победы и снова увидеть Ваши выступления!", "Всегда приятно смотреть на вашу пару. Вы супер!", "Спасибо, за ваш титанический труд и за то, что прославляете наше государство! Слава героям! Всё будет Украина!", "Непревзойденная Екатерина Кухар и несравненный Александр Стоянов".

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