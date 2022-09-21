Так, на своїй сторінці в Instagram у розділі stories переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан продемонструвала приємний сюрприз.

На фото Анна тримає перед собою величезний букет з дуже модних останніх років троянд. Букет настільки великий, що не видно обличчя та голови дівчини.

"У погану погоду квіти можуть підняти настрій", - зізналася вона.

При цьому з якого приводу було подаровано троянди, Анна так і не уточнила.

Зазначимо, що після того, як Анна Богдан перемогла у "Холостяку", вони з Михайлом Заливаком були нерозлучними. Одразу після закінчення проекту пара почала жити разом, подорожувати та зніматися у романтичних фотосесіях. Фанати підозрювали, що не за горами та весілля. Але не тут було. На початку літа дівчина заявила, що у них із харківським бізнесменом все скінчено.

Що підштовхнуло закоханих на такий крок, Богдан не розкривала.

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