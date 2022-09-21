Так, на своей странице в Instagram в разделе stories победительница 11 сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан продемонстрировала приятный сюрприз.

На фото Анна держит перед собой огромный букет из очень модных последние несколько лет роз. Букет настолько большой, что не видно лица и головы девушки.

«В плохую погоду цветы могут поднять настроение», - призналась она.

При этом по какому поводу были подарены розы, Анна так и не уточнила.

Отметим, что после того, как Анна Богдан победила в "Холостяке", они с Михаилом Заливако были неразлучны. Сразу после окончания проекта пара стала жить вместе, путешествовать и сниматься в романтических фотосессиях. Фанаты подозревали, что не за горами и свадьба. Но не тут-то было. В начале лета девушка заявила, что у них с харьковским бизнесменом все кончено.

Что подтолкнуло влюбленных на такой шаг, Богдан не стала раскрывать.

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